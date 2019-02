Seconda giornata di allenamenti per il Genoa in vista della sfida di domenica al Dall'Ara contro il Bologna.



Nella sessione odierna Cesare Prandelli a concentrato la propria attenzione soprattutto sulla tattica ed in particolare sui movimenti del reparto difensivo, recentemente disposto con una linea a quattro.



Oltre che in fase di copertura la retroguardia ha lavorato anche in fase di costruzione del gioco, segno evidente di come il tecnico di Orzinuovi stia cercando di dare un assetto del tutto inedito al grifone anche dal punto di vista della manovra.