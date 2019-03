Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Domani sarà uno scontro diretto, vogliamo ripetere la partita fatta contro la Juve e fare punti. Pandev è tornato dalla nazionale con un problema al costato, ma non molla mai. Gli altri stanno bene, ma non ho ancora rivisto Sanabria. Kouamé? Lui è un ragazzo splendido, propositivo e generoso. Ha capito le sue caratteristiche, è sulla buona strada".