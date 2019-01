Cesare Prandelli ha spiegato a Marca i motivi che lo hanno portato a scegliere il Genoa e si è soffermato sul futuro di Krzysztof Piatek: "Perché ho scelto il Genoa? Preziosi mi ha convinto, ha idee molto interessanti e ho accettato con grande entusiasmo. Piatek? È un attaccante completo e può diventare uno dei numeri 9 più importanti d'Europa. Se lo vedo in un top club? Certamente".



LA CONFERENZA - In conferenza stampa, poi, Prandelli ha dichiarato: "Io parlo di cose reali e concrete, il ragazzo si è allenato in maniera seria. Se ci sarà l'ufficialità ne parlerò, ma ora c'è la partita, che sarà molto impegnativa".