Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo il ko col Milan: "Bisogna cercare di ricompattare le forze, se siamo tutti uniti possiamo fare un girone di ritorno importante. Oggi abbiamo giocato un buon calcio e abbiamo messo in difficoltà il Milan. Potevamo andare in vantaggio, ma abbiamo giocato in un ambiente particolare e difficile, era la prima volta che si giocava di lunedì a quest'ora. Siamo stati penalizzati".



SU PIATEK - "Diciamo che quando sono arrivato non c'era questa intenzione, poi la società valuta. Ora sta a noi non piangersi addosso e non essere negativi. Io devo valorizzare i giocatori che ho, alleno una squadra reale, non una di fantasia. Devo cercare di migliorare quelli che ho, spiegando la mentalità e la cultura di questa società e della tifoseria. Questa è la strada".



ANCORA SU PIATEK - "E' un giocatore che ha ben in testa cosa fare. Il suo obiettivo è fare una grande carriera come bomber: professionalmente si è sempre allenato bene. Fare una trattativa così a metà campionato significa aver le idee molto chiare: si integrerà bene al Milan".