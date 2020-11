In un giorno speciale come quello odierno, in cui Cesare Prandelli torna ad allenare la sua amata Fiorentina, l'ex commissario tecnico ha rivelato un retroscena relativo al suo rientro sulla panchina viola: “Una settimana fa ho ricevuto una chiamata che mi ha sorpreso, stupito e commosso - ha raccontato l'allenatore lombardo nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo nuovo incarico - mi ha chiamato a mezzanotte Preziosi, il presidente del Genoa, chiedendomi se fossi pronto, perché lui aveva parlato benissimo di me e mi avrebbero scelto. Non ha specificato il soggetto, quindi gli ho chiesto quale squadra fosse: mi ha detto che era la Fiorentina. E' stato un bel gesto, che non mi aspetto e pertanto ci tenevo a ringraziarlo pubblicamente”.