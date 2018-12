Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma: "Penso che sia una squadra ferita e penso voglia fare una partita per riappacificarsi con la gente. Per noi sarà determinante il nostro atteggiamento e la voglia di non essere la vittima predestinata ma di proporre il nostro calcio". Sugli indisponibili: "Gunter, Mazzitelli e Lapadula non saranno del match".