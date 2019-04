Al termine di una lunghissima giornata pasquale Cesare Prandelli è riuscito a tenersi la panchina del Genoa.

Gli stati generali rossoblù, convocati nel tardo pomeriggio di ieri dal presidente Enrico Preziosi, hanno optato per rinnovare la fiducia al tecnico di Orzinuovi che, salvo ulteriori tracolli, guiderà il Grifone fino al termine di questa tribolata stagione.



Ma il futuro dell'ex commissario tecnico appare ad ogni modo ormai segnato e difficilmente lo si vedrà ancora alla guida del club ligure la prossima estate. Comunque andrà a finire il campionato in corso, anche in caso il Genoa dovesse garantirsi l'ennesima salvezza, da luglio a dirigere la squadra ci sarà un altro allenatore. Il nome in cima alle preferenza del patron è sempre quello di Davide Nicola, già ad un passo dall'approdare a Pegli sia la scorsa estate, quando venne rinnovata la fiducia a Davide Ballardini, che ad ottobre, al momento della cacciata dello stesso tecnico ravennate poi sostituito da Ivan Juric. Nel frattempo l'ex centrocampista piemontese, da anni idolo indiscusso della Gradinata Nord per via del suo passato in rossoblù, ha aperto e chiuso una parentesi non felicissima all'Udinese, culminata con l'esonero di un mese fa a benefico di Igor Tudor. Un'esperienza, quella in terra friulana, non certo felice che tuttavia non pare aver intaccato la fiducia nutrita nei suoi confronti da Preziosi.



Oltre che un'investitura a livello tecnico, lo sbarco in Liguria di Nicola rappresenterebbe inoltre un segnale distensivo tra la proprietà e la tifoseria. Un modo per riavvicinare due fazioni sempre più distanti fra loro.