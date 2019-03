Consueta conferenza stampa della vigilia per Cesare Prandelli che dalla pancia del centro sportivo intitolato a Gianluca Signorini ha anticipato i temi relativi alla sfida tra il suo Genoa ed il Parma in programma domani alle 18 al Tardini: “Dopo due partite finite 0-0 posso dire che dobbiamo continuare a insistere sull’aspetto difensivo, ma dobbiamo tornare a fare gol. Vogliamo tornare a vincere una partita".



Molte indicazioni Prandelli le ha poi riservate ai diversi singoli che compongono la sua rosa: “Sanabria e Kouamé non hanno caratteristiche per giocare troppo vicini. Kouamé è alla prima stagione in serie A, ci può stare un momento di flessione ma è positivo, sorridente e sa che farà bene. Su Bessa cercheremo di fare un lavoro per completarlo perché può fare più ruoli, ma stiamo studiando quello migliore per lui. Abbiamo recuperato Lapadula che porteremo in panchina”.



Il tecnico bresciano ha poi parlato del suo passato sulla panchina gialloblù: "Il mio passato a Parma è stato straordinario nonostante le difficoltà economiche della seconda stagione. Si era creata una simbiosi massima tra città e squadra. Mi piacerebbe rifare la stessa cosa con Genoa che ha un pubblico straordinario”.



Al fianco di Prandelli, in conferenza, erano presenti due esponenti della squadra femminile under 17 del Genoa. Un modo simpatico per ricordare che oggi è la festa delle donne: "Ogni giorno dovrebbe essere 8 marzo -ha proseguito il tecnico - Le donne sono il traino della vita. Penso alle mamme e alla loro importanza a tutti i livelli della società. Sono felice di avere qui con me Giada e Arianna. La loro presenza ci deve servire da stimolo. Io personalmente andrò a vederle giocare, ci farà bene”.