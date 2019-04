A due giorni dalla delicata sfida-salvezza in casa della Spal, Cesare Prandelli ha parlato oggi della gara del Mazza dalla sala stampa del Signorini Center di Pegli: "Ci siamo preparati al meglio a questa partita soprattutto dal punto di vista nervoso e mentale - ha detto il tecnico rossoblù - sappiamo che sarà molto importante per il nostro futuro ma dovremmo cercare di scendere in campo con la giusta serenità, senza pensare a cosa faranno gli altri. Avremo di fronte una squadra solida, equilibrata e ben organizzata, che da anni sta facendo molto bene. Dobbiamo farci trovare pronti di fronte ai loro aggiustamenti in corsa".



Tra gli assenti della sfida, oltre ai certi Sturaro e Veloso, potrebbe esserci anche Sanabria, uscito malconcio dalla gara col Torino di sabato scorso: "Tonny ​

ieri ha provato, ma aveva ancora un piccolo fastidio. Oggi vedremo come si comporterà in allenamento e poi sentiremo il suo parere e ovviamente quello dei medici. A ieri non ce la faceva e non vogliamo forzare nessuno".



Il Genoa scenderà in campo conoscendo già il risultato della sfida tra Bologna-Empoli. Una condizione che potrebbe modificare l'atteggiamento della squadra: “Questa è una situazione che non ho mai potuto tamponare. Qui si pensa sempre agli altri, tutti guardano i risultati degli altri. Guardiamo invece a noi, senza condizionamenti, con forza e volontà giuste. Affrontiamo questa partita e vedrete che faremo grandi cose”.