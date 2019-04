L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli è intervenuto a Sky Sport dopo l'1-1 in casa della Spal: "Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. All'intervallo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi, un po' demoralizzati, dovremo lottare fino all'ultima giornata. Lapadula? Abbraccio sempre i miei calciatori, abbiamo parlato della punizione: se provi situazioni in allenamento, non puoi cambiare all’improvviso la gestione, dovevano tirarla Lazovic o Criscito, ma il capitano gli ha dato l'ok e finisce lì. Clima attorno alla squadra? C'è una situazione molto delicata, è un argomento difficile da affrontare in poche parole: mi auguro che chi venga allo stadio la prossima settimana inciti la squadra, soli diventa tutto più complicato. Preziosi? Quando si parla con i dirigenti, se hai la percezione di essere tutti uniti allora puoi raggiungere l’obiettivo: siamo tutti consapevoli delle difficoltà, che partono da lontano, ma adesso è inutile parlarne, bisogna trasmettere positività ai calciatori. Pandev trequartista? Abbiamo deciso così perché tra le linee ha idee e la capacità di intuire dove può essere la soluzione giusta. Rolon, però, faceva fatica e alla fine ho deciso di cambiare".