Così Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del suo Genoa per 3-1 contro l’Empoli: “Facevamo fatica a scalare sui centrocampisti nel primo tempo e durante l'intervallo abbiamo cambiato. Gli esterni hanno interpretato bene la gara, i miei calciatori hanno voluto fortemente la vittoria”.



SENZA PIATEK - “Dobbiamo toglierci dalla mente Piatek, gli abbiamo fatto un grosso in bocca al lupo e farà una grande carriera, ora i ragazzi devono dare tutto. Quando è partito ho chiesto ai ragazzi responsabilità”.



KOUAMÉ - “È un ragazzo che ha sempre il sorriso, lavora tanto, deve migliorare sotto certi aspetti, potrebbe essere interessante vederlo anche in un ruolo diverso. È solare, ha entusiasmo, è positivo, ha grande voglia di migliorare”.



SANABRIA - “Mi dicono sia un talento naturale, gli ho chiesto qual è il suo difetto, mi ha detto che deve lavorare molto sulla continuità perché ogni tanto si perde. Ha grande motivazione comunque, è un ragazzo che può fare bene”.



LERGAER - “È un centrocampista completo, può giocare a due e a tre, ha prestanza fisica e grande cultura. È molto serio, preparato dal punto di vista fisico”.



RADU - “Deve continuare a lavorare per trovare maggiore continuità, deve lavorare. Ha grandi motivazioni, ma è molto giovane, sta dimostrando di avere anche una discreta personalità”.