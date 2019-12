Non è certamente un buon momento per il Genoa. Inchiodato al penultimo posto in classifica è reduce dall'ennesimo derby perso nell'ultimo quadriennio, il Grifone deve fare anche i conti con uno spogliatoio falcidiato dagli infortuni. L'ultima tegola per Thiago Motta è quella arrivata sabato sera, a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara con la Sampdoria. Durante il riscaldamento prepartita il vice capitano rossoblù Stefano Sturaro ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un non meglio identificato guaio fisico. Un problema che ha privato il Grifone di uno dei suoi uomini migliori, sia dal punto di vista tattico che caratteriale.



Nel post post-gara, seppur sollecitato dai giornalisti in sala stampa, Thiago Motta non ha dato indicazioni circa l'infortunio occorso al mediano sanremese. Il timore, tuttavia, è che per lui possa esserci una nuova ricaduta, dopo i tanti mesi passati in infermeria tra la fine della passata stagione e l'inizio di quella attuale.



Se così fosse per il Genoa si tratterebbe dell'ennesima notizia negativa in un periodo nerissimo. Le condizioni di Sturaro tuttavia verranno monitorate attentamente nelle prossime ore per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.