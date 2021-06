Il Genoa fa sul serio per Abdelhamid Sabiri, 24enne centrocampista offensivo dell'Ascoli.



A rivelare l'interesse del Grifone per il giocatore tedesco d'origine marocchina, è stato il presidente del club piceno Massimo Pulcinelli nel corso di un'intervista concessa al Corriere Adriatico: "Su Sabiri ci sono diverse società che lo stanno monitorando da tempo, sia italiane che estere. Nei giorni scorsi ho ricevuto personalmente anche l’interesse della Salernitana. Quello del Genoa è concreto, ma come ho detto si stanno muovendo altre società".



Non solo Genoa, dunque, sul trequartista cresciuto nel settore giovanile del Coblenza e autore di un'ottima stagione in bianconero. Sabiri, oltre alla Salernitana citata da Pulcinelli, piace infatti anche a Sampdoria, Cagliari, Fiorentina e Newcastle.