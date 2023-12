A quasi 72 ore di distanza il presunto rigore non concesso venerdì sera alla Juventus contro il Genoa a causa di un tocco di mano in area di Mattia Bani, continua a far parlare e dibattere.



Ultimo a tornare sul fatto è stato questa mattina il presidente del club rossoblù, Alberto Zangrillo. Intercettato da alcune troupe televisive al momento dell'ingresso il Lega Calcio, il numero uno dei liguri si è espresso così: "Sto cercando di capire come mai non ci sia stato dato un rigore contro".