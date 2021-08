Perse ormai quasi definitivamente le speranze di portare in rossoblù Sam Lammers e messo formalmente sul mercato Mattia Destro, il nuovo centravanti del Genoa potrebbe avere il volto di Felipe Caicedo.



Già seguito in passato senza successo, l'attaccante ecuadoriano della Lazio ora sembra sul punto di lasciare la Capitale e di approdare a Pegli. Queste almeno sono le speranze dei dirigenti rossoblù che nella giornata di ieri hanno chiesto ufficialmente il giocatore ai colleghi biancocelesti, mettendo sul piatto circa tre milioni di euro per il suo cartellino, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. L'offerta del Grifone prevedrebbe un contratto biennale per il 33enne di Guayaquil che però è seguito anche da molti altri club.