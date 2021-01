Genoa e Roma nelle scorse ore hanno finalizzato il trasferimento definitivo in rossoblù di un giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso.



Si tratta di Luca Chierico, mediano classe 2001, figlio dell'ex calciatore proprio della Roma Odoacre. Ed è stato proprio il padre ad accompagnare ieri il ragazzo in Liguria, assistendolo al momento della firma del suo nuovo contratto. Al Grifone, tuttavia, Chierico junior resterà poco, almeno per il momento. Il suo destino immediato pare infatti essere alla Reggina dove il Genoa ha intenzione di mandarlo in prestito fino al termine di questa stagione.