Da un polacco ad un altro. In attesa di capire quando Krzystztof Piatek lascerà il Genoa, Sei già in questa finestra di mercato oppure in quella estiva, i rossoblù si cautelano andando a pescare nuovamente in Ekstraklasa il loro centravanti del futuro.



Con un'operazione che ricorda molto da vicino quella messa a segno qualche mese fa con l'allora sconosciuto attaccante del Cracovia, i dirigenti del grifone si sono assicurati le prestazioni di Karol Swiderski, 21enne punta centrale dello Jagiellonia.



Secondo i media di Varsavia e dintorni il Genoa avrebbe già formalizzato l'acquisto, versando 2,5 milioni di euro nelle casse del suo club di provenienza, ma porterà il ragazzo in Italia soltanto il prossimo giugno.



Nella prima parte di stagione Swiderski ha messo a segno 8 reti in 20 partite di campionato diventando al contempo un punto fermo della rappresentativa giovanile polacca.