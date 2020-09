Primo giorno di mercato e primo acquisto ufficiale per il Genoa.



Il club rossoblù ha infatti depositato quest'oggi il contratto che per le prossime tre stagioni farà di Gabriel Charpentier un tesserato del Grifone.



Il 21enne attaccante francese è stato prelevato a titolo definitivo dai lettoni dello Spartaks Jurmala ma nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Avellino, segnando 6 reti in 15 apparizioni in Serie C. Nel suo futuro sembra esserci ancora il Sud Italia, visto che alla luce degli accordi in essere già da almeno un paio di mesi con la Reggina Charpentier pare destinato a spostarsi in prestito proprio in riva allo Stretto.