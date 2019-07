Il Genoa conferma la propria propensione nello scovare giocatori nelle categorie inferiori assicurandosi le prestazioni di un giovane centrocampista della Juve Stabia cresciuto nel vivaio della Sampdoria.



Si tratta del 22enne Giacomo Calò, regista della squadra campana con la quale ha di recente conquistato la promozione in Serie B disputando un campionato di Lega Pro da autentico protagonista. Le ottime prestazioni di Calò avevano attirato su di lui anche le attenzioni della Juventus, intenzionata ad affidargli le chiavi della mediana della sua squadra Under 23.



I rossoblù però hanno saputo agire con tempismo acquisendo il suo cartellino a titolo definitivo per i prossimi quattro anni ma decidendo di lasciare il ragazzo nel club di provenienza per almeno un'altra stagione. Lo riferisce Il Mattino.