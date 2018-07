Colpo in prospettiva del Genoa.



La società rossoblù avrebbe infatti trovato l'intesa con il club moldavo del Zaria Balti per portare in Italia Daniel Dumbravanu, difensore classe 2001 capitano della rappresentativa Under 17 dell'ex paese sovietico.



Secondo il portale mondoprimavera.com il giovane centrale si aggregherà nei prossimi giorni alla formazione giovanile allenata da Carlo Sabatini.