Volto nuovo in arrivo in casa Genoa. Nelle scorse ore il club ligure ha definito con l'Atalanta l'acquisto del giovane centravanti Shakur Omar. Svedese di origini somale, classe 2004, il ragazzo era arrivato a Bergamo nell'estate 2020 prelevato dall'Uddevalla. Pagato 25.000 dai rossoblù, Omar andrà per il momento a rimpolpare la truppa a disposizione di Alessandro Agostino nella formazione Primavera.