Altro colpo in prospettiva messo a segno dal Genoa.



Dopo gli acquisti dei vari Radu, Vodisek, Valietti, Calligari e Kouamé, il club più antico d'Italia avrebbe raggiunto in mattinata l'accordo con il Venezia per il passaggio in rossoblù di Nicolò Simeoni, ala sinistra classe 1999.



Simeoni arriverà in Liguria in prestito con diritto di riscatto.