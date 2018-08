Nuovo colpo in prospettiva per il Genoa.



Il club rossoblù avrebbe infatti raggiunto l'intesa con il giovane centrocampista portoghese Nuno Henrique, svincolatosi dal Sion. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito.



Classe 1999, Nunes si è laureato poche settimane fa campione d'Europa con la nazionale lusitana Under 19, battendo in finale l'Italia. Con il suo arrivo si rinforza la colonia portoghese del Grifone che può già contare sulle presenze dell'esterno destro Pedro Pereira e del trequartista Iuri Medeiros.