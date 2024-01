Genoa, preso un portiere austriaco

Colpo tra i pali per il Genoa.



Nella giornata in cui il Grifone ha accolto il difensore Giorgio Cittadini, prelevato in prestito dall'Atalanta, e l'attaccante David Ankeye, acquistato a titolo definitivo dallo Sheriff Tiraspol, salutando contestualmente il centrocampista Pablo Galdames, accasatori al Vasco de Gama, i rossoblù finalizzano l'acquisizione anche del portiere austriaco Franz Stolz.



Classe 2001, l'estremo difensore arriva dal Sankt Pölten, club della seconda divisione del paese alpino.