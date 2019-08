Colpo in prospettiva per il Genoa. Battendo una folta concorrenza internazionale Il Grifone si è infatti aggiudicato le prestazioni del terzino sinistro classe 2000 Tiago Goncalves.



Il giocatore, nazionale under 19 portoghese, è stato prelevato per circa 500.000 euro dal Belenenses e, almeno inizialmente, andrà a rinfoltire la squadra primavera della società rossoblù.