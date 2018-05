Grazie ad un vero e proprio blitz di mercato il Genoa si è aggiudicato le prestazioni del giovane portiere sloveno Rok Vodisek.



Già nel pomeriggio Il ragazzo, classe 1999 prelevato a parametro zero dal NK Lubjana sbarcherà nel capoluogo Ligure per sostenere le visite mediche di rito e firmare il suo contratto con il club rossoblù.



Titolare della nazionale under 21 del paese balcanico, vodisek andrà Con ogni probabilità a prendere il posto in rosa attualmente occupato dal ceco Lukas Zima, destinato quindi a salutare Genova dopo due stagioni passate senza mai mettere piede in campo.



Nelle scorse settimane il ragazzo sembrava vicinissimo a trovare l'intesa con il Napoli, ma il club partenopeo è stato letteralmente bruciato dalla concorrenza del Genoa.