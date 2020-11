Un prestito da 10 milioni di euro per dare respiro alle casse del Genoa, ma nessuna intenzione di entrare nel mondo del calcio. A chiarirlo è l'ad di Banca Mediolanum Massimo Doris dopo le indiscrezioni circolate in giornata: "Il finanziamento è stato fatto perché arrivato a seguito di una moratoria e di garanzie dello Stato con Sace. Deriva da quello, ma non pensiamo sia un’attività del nostro futuro. Rimaniamo dedicati alle persone fisiche e alle aziende".