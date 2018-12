Dall'esonero di Ballardini alla chiamata di Prandelli, passando ovviamente per le più calde trattative del mercato in entrata e in uscita del Genoa. È una tutto tondo quello che nell'ultimo giorno del 2018 concede un'intervista esclusiva al Secolo XIX, gettando un occhio a ciò che è stato è un altro a ciò che sarà: "A centrocampo servono un paio di pedine di qualità - ha rivelato Preziosi – e abbiamo fatto un’offerta per Krunic. Ne stiamo parlando.Ci costerà un po’ ma è un investimento in prospettiva. Non sarà pronto infatti prima di uno o due mesi, ha fastidio al tendine d’Achille. Ma vuole rilanciarsi con noi“.Nel frattempo il primo colpo in entrata si chiama Jandrei: "È uno dei migliori portieri del Brasile, abbiamo deciso di investire su di lui perchéPreziosi ribadisce anche che fino al termine della stagione nessuno dei giocatori più richiesti della rosa genoana lascerà Pegli: "Finora sono state fatte tante chiacchiere, ma nessuna offerta è arrivata“.Il numero uno rossoblù è poi tornato a commentare i tre cambi di panchina avvenuti negli scorsi mesi: “L’errore di partenza è stato confermare Ballardini, scelta di cui non ero convinto. L’ho fatto con l’obiettivo di mantenere un po’ di pace coi tifosi e pensando di mettergli a disposizione una squadra forte. Abbiamo poi commesso errori sul mercato e con Juric“.Preziosi è comunque convinto che questa volta la sua scelta sarà quella vincente: “Nei prossimi mesi tutto si stabilizzerà e ci sarà meno da soffrire. Mi dà grande fiducia, con lui possiamo aprire un ciclo“.