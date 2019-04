Enrico Preziosi, presidente del Genoa, parla a Il Secolo XIX della scelta di continuare con Cesare Prandelli in panchina: "Ho riflettuto a lungo, ho parlato con il mister e ho capito che ha grande voglia di riscatto. Abbiamo le possibilità di salvarci, contro il Torino eravamo messi bene in campo e abbiamo pagato solo una ingenuità. C’era poi un rigore per noi che non ci è stato dato. Ora nervi saldi, il mister non vede l’ora di ripartire".