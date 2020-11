Avanti con Rolando Maran. Ma non senza riserve.



Malgrado i cinque punti racimolati nelle prime otto gare di campionato e il penultimo posto in classifica in coabitazione con il Torino, il Genoa conferma la fiducia nel proprio tecnico alla vigilia di due test probabilmente decisivi per il futuro suo e della squadra. Contro la Samp, giovedì in coppa, e soprattutto con il Parma, lunedì in Serie A, l'allenatore trentino si gioca una fetta fondamentale del proprio avvenire.



A rassicurare Maran sul proprio presente, mettendolo allo stesso tempo in guardia, è Enrico Preziosi in persona, colui che in estate spinse forte per portarlo a Pegli: "Ho fiducia in Maran - ha dichiarato laconicamente il presidente rossoblù al Secolo XIX - ora però serve un cambio di rotta".



Come a dire: la fiducia c'è ma adesso bisogna ripagarla. A cominciare da subito.