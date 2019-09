Sembra essere già finita, dopo appena un mese e mezzo di campionato, la luna di miele tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi ed Aurelio Andreazzoli.



I recenti passi falsi del grifone, capace di collezionare appena un punto nelle ultime tre gare, non sono affatto piaciuti al patron rossoblù che secondo quanto raccolto dal Secolo XIX avrebbe espresso pubblicamente il proprio disappunto dopo il pari con il Bologna di mercoledì sera: "Questa involuzione mi preoccupa" avrebbe confidato il Joker riferendosi ai passi indietro eseguiti dal Genoa nelle ultime uscite.



L'impressione generale è che le prossime due gare, quelle con la Lazio ed il Milan che precederanno la seconda sosta del campionato, per Andreazzoli potrebbero rappresentare un decisivo crocevia per il proprio futuro sulla panchina del Genoa.