Nel giorno del 125° compleanno del Genoa, Enrico Preziosi ha parlato dalle colonne del Secolo XIX. E nonostante il clima di festa che aleggia attorno al sodalizio rossoblù, il presidente del Grifone non ha riservato stoccate al suo attuale allenatore Davide Ballardini e al suo vecchio capitano Mattia Perin.



"A Sassuolo siamo stati davvero brutti - ha tuonato il re dei giocattoli - E il Sassuolo per me è due o tre gradini sotto di noi come valore. Ne ho parlato con il mister lunedì, c'è da rivedere il modo di stare in campo ma non sono preoccupato. Il mister è una persona per bene e un tecnico preparato ha capito e saprà porre rimedio".



Secondo Preziosi quindi il Genoa visto in questo avvio di stagione deve immediatamente modificare il proprio atteggiamento tattico e mentale: "Non riusciamo a reggere un certo tipo di gioco - ha proseguito il oker - basta qualche correttivo per ritrovare l'equilibrio. E Ballardini ci riuscirà, ne sono sicuro. Questa è una squadra di valore, la migliore che abbiamo allestito negli ultimi 5 anni".



Dopo Ballardini, Preziosi riserva qualche tirata d'orecchie anche a Perin, recentemente passato alla Juventus ma al momento considerato dai bianconeri solo come un'alternativa al titolare Szczesny: "Mi fa rabbia vederlo con un'altra maglia perché Mattia è uno di famiglia. Aveva altre offerte, con stipendi più bassi ma avrebbe avuto la possibilità di giocare. ha chiesto di andare via, ha scelto la Juve, probabilmente anche su indicazione del suo agente. Mi spiace vederlo in panchina".