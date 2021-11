Ha del clamoroso la rivelazione fatta da Enrico Preziosi riguardo alle ultime settimane di convivenza con colui che è stato il suo ultimo allenatore al Genoa: "Ballardini voleva andare via - ha raccontato il Joker a TeleNord - è successo prima dell'Inter. Io gli ho detto dimettiti, non l'ha fatto. Ma non voglio parlare male di nessuno, non l'ho mai fatto. Rispetto Ballardini per quello che ha fatto".



Secondo la ricostruzione fatta dall'imprenditore irpino, l'allenatore ravennate avrebbe voluto quindi lasciare l'incarico già prima della prima giornata dell'attuale campionato, quella poi persa pesantemente (4-0) in casa dei campioni d'Italia. Il matrimonio tra il tecnico e il club rossoblù invece continuò per altri due mesi, prima di essere interrotto dall'esonero dello scorso 7 novembre.