Sembra spegnersi sul nascere la possibilità che il Genoa ingaggi dal Chievo lo svincolato Perparim Hetemaj. A smentire l'interesse del club rossoblù per il 31enne finlandese di origine kosovara sarebbe stato il presidente Enrico Preziosi in persona.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Secolo XIX, il numero uno del Grifone, che nei prossimi giorni terrà un vertice con Ballardini, Donatelli e Perinetti per tracciare le linee guida della prossima campagna acquisti, nel commentare la voce di un possibile approdo a Pegli del centrocampista clivense si sarebbe lasciato andare ad un commento lapidarioSemplice pretattica, per evitare l'inserimento nella trattavita di altri club, oppure un modo per far capire che il nazionale finlandese non rientra nelle strategie del Grifone?