La rabbia di Enrico Preziosi non accenna a placarsi. A dodici d'ore di distanza dal fischio finale di Roma-Genoa, il presidente rossoblù è tornato dai microfoni di RadioUno a parlare delle contestate decisioni arbitrali dell'Olimpico: " Noi non possiamo perdere punti perché l'arbitro si rifiuta di fare il suo dovere - ha affermato Preziosi - Lui deve sp iegare perché dal momento che o paghiamo noi. Credo che in quel episodio ci sia stata della chiara malafede".



Il Joker ha poi aggiunto: "Il problema non è la Var ma come la si utilizza. Se si continua a preferire l'occhio umano non serve a nulla. Sul gol di Piatek si è stati cinque minuti per individuare un mezzo piede in fuorigioco, e vorrei vedere se a parti invertite si sarebbe fatta la stessa cosa. Poi su un fallo evidente a nostro favore come quello su Pandev non si è intervenuti. Il sistema è malato e da rivedere. Non voglio alimentare la cultura del sospetto ma gli errori sono evidenti".



Preziosi rincara poi la dose sostenendo come, a suo vedere, gli errori di Di Bello non sono arrivati per sviste ma secondo un disegno ben preciso: "Personalmente credo che quel errore non sia stato casuale. C'era una contestazione in atto da parte dei tifosi della Roma e magari mandando a casa tutti felici e contenti si sia voluto evitare guai peggiori. A danno però del Genoa".