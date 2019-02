Una clamorosa voce relativa alla vendita del Palermo si era diffusa nella mattinata di ieri. Secondo rumors provenienti dalla Sicilia tra gli imprenditori interessati ad acquistare la storica società rosanero ci sarebbe anche l'attuale patron del Genoa Enrico Preziosi. Un'ipotesi che tuttavia lo stesso imprenditore irpino si è affrettato a smentire: "Tutte le volte che c’è una società in vendita, viene fuori il mio nome ha detto Preziosi a ilovepalermocalcio.com - non mettetemi in mezzo a situazioni che non conosco e non mi interessano, ho già il mio da fare con il Genoa".



Nella presunta trattativa, seccamente smentita dal joker, Preziosi avrebbe affiancato Rinaldo Sagramola, ex dirigente del Palermo. "Sagramola non lo vedo da anni, non ricordo nemmeno la sua faccia…" ha però commentato lapidariamente il re dei giocattoli.