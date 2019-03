Sembra ormai essere una tradizione consolidata quella di vedere il patron del Genoa Enrico Preziosi recarsi in visita alla squadra nei giorni antecedenti le gare di campionato.



Un'abitudine che è diventata consueta nel 2019 e che questa mattina si è ripetuta. Il numero uno rossoblù, accompagnato dal figlio Riccardo, si è infatti palesato al centro sportivo di Pegli per assistere in prima persona all'allenamento odierno del Grifone, impegnato nella preparazione della sfida di domenica pomeriggio con il Frosinone. Il Joker si è trattenuto a parlare qualche minuti primo con Cesare Prandelli poi con i giocatori, facendo loro il suo personale 'in bocca al lupo'.



La presenza di Preziosi al Ferraris, dal quale manca ormai da quasi un anno, resta un'utopia ma la sua vicinanza alla squadra è ormai una questione settimanale.