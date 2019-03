È di nuovo guerra aperta tra Enrico Preziosi e parte della tifoseria del Genoa.



Dopo mesi di tregua armata tra due parti che ormai da tempo non si amano più, il recente mercato di gennaio, con in particolare la cessione al Milan di Kris Piatek, sembra aver riacceso gli animi tra le due fazioni. A scatenarsi sono stati soprattutto alcuni tifosi che attraverso blog e pagine social hanno attaccato duramente nelle scorse settimane il numero uno rossoblù. Attacchi spesso sfociati in insulti e minacce alle quali il Joker ha deciso di dare un seguito presentando sei denunce per diffamazione nei confronti di altrettanti autori di questi post. Lo riferisce questa mattina l'edizione genovese di Repubblica.



Tra i soggetti denunciati dall'imprenditore Irpino c'è anche Massimo Leopizzi, storico capo tifoso del grifone da tempo in aperta contrapposizione con Preziosi.