E' un Enrico Preziosi tutto sommato soddisfatto quello che ieri sera, al termine del derby tra Genoa e Sampdoria, ha commentato l'1-1 scaturito dal campo:

"Ho visto un ottimo primo tempo - ha raccontato il presidente rossoblù al Secolo XIX - Un derby equilibrato e noi abbiamo dimostrato, pur nelle difficoltà, di avere compattezza".



Tra le novità della serata genovese il cambio di modulo operato da Rolando Maran, che per la prima volta in stagione ha abbandonato il 3-5-2 optando per il fin qui inedito Albero di Natale: "Me lo avevano anticipato ieri - ha rivelato Preziosi - ma mi ha impressionato. Nel primo tempo abbiamo fatto girare bene la palla, loro un tiro in porta e un gol. Noi almeno tre occasioni in più. Il loro gol mi pare anche sia nato da una punizione non data. Ho visto bene tutti e sono contento".