La situazione contrattuale di Nicolò Rovella non sembra preoccupare il Genoa.



Nonostante un legame in scadenza il prossimo giugno e le tante sirene di mercato che tentano il giovane centrocampista rossoblù, il club ligure si dice convinto di poter arrivare ad un'intesa con il giocatore tutelandosi da un'eventuale addio a parametro zero.



Ad ostentare sicurezza riguardo alla questione è lo stesso numero uno del Grifone, Enrico Preziosi, che in un breve virgolettato apparso questa mattina sul Secolo XIX esprime tutto il proprio ottimismo: "Il rinnovo si farà" sostiene l'imprenditore irpino, evidentemente fiducioso sul fatto che le parti in causa sapranno trovare una soluzione che accontenti tutti.