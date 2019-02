A margine di un evento benefico tenutosi ieri sera a Genova per raccogliere fondi a favore delle famiglie delle vittime di Ponte Morandi, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato ai microfoni di Sky della situazione societaria: "Se vendo? Per ora si è parlato tanto, ma concretizzato poco. Se me ne dovessi andare, lo farei per il bene del Genoa e non per le mie tasche".



Dalla possibile cessione si è poi passati al pessimo rapporto in essere con la tifoseria, costantemente in contestazione nei suoi confronti: "Non ne faccio una tragedia. Ma certo, mi spiace e mi disturba. Io e la mia famiglia dobbiamo venire a Genova con la scorta, e non ha senso: le forze dell’ordine devono poter pensare ai delinquenti, non a salvaguardare i presidenti di calcio. In Italia bisogna andare via per essere valorizzati, credo però che alla fine di questa stagione i tifosi capiranno il perché di certe operazioni. Operazioni che, sottolineo, sono state fatte tutte per il Genoa".