In attesa di definire ufficialmente il passaggio di mani del Genoa al fondo 777 Partners, Enrico Preziosi si gode la bella e importante vittoria ottenuta ieri dal suo Grifone in casa del Cagliari.



Un successo, quello dei rossoblù liguri, arrivato dopo l'iniziale doppio vantaggio sardo che per certi versi rende ancora più gustosi i primi tre punti stagionali ottenuti dalla truppa di Davide Ballardini. Come lo stesso Joker ha evidenziato in un laconico ma esplicativo commento raccolto a fine gara dai colleghi del Secolo XIX: "Che bella rimonta!"