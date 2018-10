Come racconta La Gazzetta dello Sport, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha esonerato Ballardini anche per l'utilizzo poco congeniale di diversi nuovi acquisti. Su tutti, Andrea Favilli pagato 5 milioni dalla Juventus e con recompra ancora in favore dei bianconeri; ma poco utilizzato e male ad opinione di Preziosi, se non nel finale contro il Parma.