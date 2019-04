Contestato dai tifosi e consigliato per motivi di sicurezza a rimanere lontano dal Ferraris, Enrico Preziosi ha voluto dimostrare la propria vicinanza al Genoa presentandosi questo pomeriggio al centro di allenamento di Pegli.



Il numero uno rossoblù ha avuto modo di parlare a lungo con il tecnico Cesare Prandelli e di dare il proprio incoraggiamento personale alla squadra in vista della delicata trasferta di domenica in casa della Spal.



Terminata la sessione atletica la squadra è partita alla volta del capoluogo emiliano dove resterà in ritiro per due notti. Della comitiva non farà parte Tony Sanabria, non convocato a causa di una distorsione al ginocchio rimediata sabato scorso contro il Torino.