All'indomani del mancato ribaltone sulla panchina del Genoa, con Cesare Prandelli inaspettatamente rimasto alla guida del Grifone dopo che il passaggio di consegne nelle mani di Davide Ballardini sembrava cosa fatta, è lo stesso patron rossoblù a spiegare il perché di tale decisione: "Ho riflettuto a lungo - ha detto Preziosi al Secolo XIX - ho parlato con il mister e ho capito che ha grande voglia di riscatto. Abbiamo le possibilità di salvarci, contro il Torino eravamo messi bene in campo e abbiamo pagato solo una ingenuità. C’era poi un rigore per noi che non ci è stato dato. Ora nervi saldi, il mister non vede l’ora di ripartire".