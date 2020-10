Non solo l'Inter. La crescita di Nicolò Rovella, diciottenne regista del Genoa reduce da un ottimo avvio di campionato, è tenuta costantemente sotto osservazione anche dalla Juventus.



Se i nerazzurri hanno dalla loro il fatto di essere stato il primo club italiano a mettersi sulle tracce del centrocampista di Segrate, i bianconeri vorrebbero sfruttare gli ottimi rapporti in essere tra la propria dirigenza e quella ligure, magari proponendo una formula molto simile a quella utilizzata di recente con Cristian Romero.



Proprio come avvenuto con il difensore argentino, infatti, la Vecchia Signora starebbe pensando di prelevare a titolo definitivo Rovella salvo poi lasciarlo per una o due stagioni in rossoblu in modo da monitorarlo con attenzione e lasciargli un po' di tempo per crescere. Una formula collaudata che però potrebbe essere utilizzata anche dalla stessa Inter.



Lo riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, aggiungendo che Enrico Preziosi, in questi giorni all'opera per rinnovare il contratto del giocatore in scadenza il prossimo giugno, valuta il proprio gioiellino non meno di 10 milioni di euro.