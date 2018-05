Ipotizzata da tempo, ora l'entrata di Enrico Preziosi nell'Avellino potrebbe diventare realtà.



Da mesi si parla di un ingresso del presidente del Genoa nell'organigramma societario del club del suo paese natale ma adesso i tempi sembrano davvero pronti. Terminati i campionati di Serie A e B, quelli in cui sono impegnate le due formazioni, il Joker nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il suo omologo irpino, Walter Taccone, per stabilire l'entità delle quote relative al suo ingresso in società. In ogni caso il pacchetto di maggioranza del sodalizio biancoverde resterà nelle mani dell'attuale proprietario ma Preziosi, con una quota di minoranza, potrà garantire un buon innesto di denari freschi, oltre a rinsaldare la partnership di mercato già in essere da alcuni anni con il Genoa.



A tal proposito il primo regalo del re dei giocattoli potrebbe essere quello di lasciare un altro anno in Campania sia il centrocampista Leonardo Morosini che l'attaccante Raul Asencio, giocatori di proprietà del Grifone quest'anno domiciliati temporaneamente al Partenio.