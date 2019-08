Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a margine dell'allenamento del club ai cronisti presenti: "I giovani vanno aspettati, guardate cos'è successo l'anno scorso con Radu e Romero che hanno iniziato male e poi sono stati protagonisti. Il mister mi ha detto che la rosa è attrezzata per fare bene, il recupero di Favilli sarà importante e in ogni partita abbiamo sempre fatto gol anche attraverso il gioco".



SUL MERCATO - "Lo avevo promesso, dopo Firenze ci voleva qualcosa di diverso, non voglio che si ripetano le cose dell'anno scorso. Schone è un giocatore di classe che alza il livello della rosa ma lui non è il motore centrale, conta sempre di più il gruppo".