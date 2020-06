Essere il presidente più longevo nella storia del club più antico d'Italia ed averlo mantenuto in Serie A per tredici stagioni consecutive, cosa mai accaduta prima al Genoa, non basta ad Enrico Preziosi per guadagnarsi la stima dei tifosi rossoblù. Seppur silenziata negli ultimi mesi, la protesta dei sostenitori del Grifone nei suoi confronti è infatti sempre attiva e la critica di pensare più al proprio tornaconto personale che agli interessi sportivi della squadra è ormai un mantra che si ripete all'infinito tra i carugi della Superba.



Una situazione che tuttavia non ha fatto passare a Preziosi la volontà di restare al timone del club, imparando a convivere con le contestazioni: "Nel calcio la riconoscenza non si può riscontrare nel tifoso moderato, che fa il confronto con altre realtà e ha il desiderio di risultati migliori - ha dichiarato il Joker alla Gazzetta dello Sport - Si viene giudicati in qualche maniera sulla base dei risultati, ed a volte non bastano tredici anni di sacrifici, personali e della mia famiglia. Mi auguro che prima o poi questo venga compreso: spero che si vada verso un futuro migliore per il Genoa. Laddove ce ne fosse la possibilità, sono pronto a fare un passo indietro. Ma, questo, tutti già lo sanno".