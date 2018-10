Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha commentato così la sconfitta per mano del Parma: "Abbiamo preso dei gol incredibili, uno su calcio d’angolo e altri due inaspettati. Il Parma secondo me non ha rubato niente e ha meritato di vincere, ci ha messi sotto. Prendere tre gol dal Parma senza Gervinho e Inglese, con tutto il rispetto, significa che non abbiamo interpretato bene la partita o che forse siamo stati messi male in campo. Questo ko ci ridimensiona e ci fa capire che il campionato comincia adesso. Non dobbiamo fare sogni, ma registrare questa squadra che spesso concede troppe occasioni".